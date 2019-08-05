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Наингголан официально вернулся в Кальяри

15:20 53 Читати українською
Наингголан официально вернулся в Кальяри
Раджа Наингголан

Бельгийский хавбек Раджа Наингголан следующий сезон проведет на Сардинии.

Кальяри арендовал Наингголана у Интера на один год. Раджа поставил подпись под контрактом и в сезоне-2019/20 будет защищать цвета сардов, сообщает официальный сайт клуба.

Наингголана фантастически встретили на Сардинии – футболист переходит в Кальяри из-за страшной болезни жены

31-летний бельгиец выбрал Кальяри из-за болезни жены. Клаудии диагностировали рак, впереди у нее тяжелая борьба за жизнь, которую женщина хотела бы вести дома – на Сардинии.

Раджа уже выступал за Кальяри в 2010-2014 годах, после чего поиграл за Рому и Интер. В прошлом сезоне Наингголан провел 29 матчей в Серии А, в которых забил 6 голов и оформил 3 ассиста.

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