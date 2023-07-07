Атлетико официально объявил о переходе 21-летнего уругвайца из Расинга Монтевидео. Личный контракт рассчитан на 5 лет, сумма трансфера составила 2,7 млн евро (данные Transfermarkt).

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Моуриньо является воспитанником Насьоналя, но раскрылся в другой столичной команде. За Расинг почти тезка звездного тренера провел 29 матчей, результативными действиями не отмечался. Защитник уже успел получить вызов в национальную сборную Уругвая, хотя пока не дебютировал.

Заметим, что Атлетико этим летом очень серьезно взялся за обновление обороны. Ранее в это звено уже пригласили Галана, Сеюнджю и Аспиликуэту.

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