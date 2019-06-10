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Силлессен объяснил, почему пропустил удар Гедеша в финале Лиги наций

10:31 104 Читати українською
Силлессен объяснил, почему пропустил удар Гедеша в финале Лиги наций
Яспер Силлессен / Reuters

Голкипер сборной Нидерландов Яспер Силлесссен оценил свое выступление в матче против Португалии.

61’ Гонсалу Гедеш
 
61’ Гонсалу Гедеш

Вратарь "оранжевых" крайне разочарован своим окончанием сезона.

"Удар Гедеша был сложным, и я поздно его увидел, так как Дензел Думфрис закрыл обзор. Хоть это и мой 50-й матч за сборную, сейчас я чувствую сильную горечь.

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Я крайне разочарован, я проиграл во втором финале подряд (после Кубка Испании – прим. Футбол 24). К тому же меня преследовали травмы. Этот сезон нужно забыть", – сказал Силлессен в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, гол Гедеша принес победу сборной Португалии над Нидерландами в финале Лиги наций.

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Лига наций Португалия - Нидерланды Яспер Силлессен Яспер Силлессен Нидерланды Нидерланды
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