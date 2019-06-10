Куман назвал причины поражения Нидерландов в финале Лиги наций

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением относительно результата решающего матча Лиги наций.

"У нас было мало голевых моментов. Нужно было сыграть более целостно, сегодня с этим были проблемы. Мы понимали, что должны показать свой лучший футбол, но не получилось.

Возможно, еще не настал момент для того, чтобы эта группа игроков взяла трофей. Впереди нас ждет Евро, но я не хочу говорить о своих игроках ничего плохого. Я ими горжусь. Сегодня нам для победы немного не хватило, но в целом для нас кампания была положительная.

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Мы ожидали, что они будут очень сплоченными, они привыкли так играть. Они провели больше времени вместе, чем мы, и я думаю, что их игра позволила получить максимальный результат, а это говорит об их качестве.

Лига наций – это замечательный турнир. Вы видели, как Португалия радовалась, выиграв этот титул, как сильно мы хотели победить. На групповом этапе была очень напряженная борьба. Идея организовать такой турнир была блестящей. Мы с нетерпением ждем следующего розыгрыша", – сказал Куман в послематчевом комментарии официальному сайту УЕФА.

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