Сіллессен пояснив, чому пропустив удар Гедеша у фіналі Ліги націй

Голкіпер збірної Нідерландів Яспер Сіллесссен оцінив свій виступ у матчі проти Португалії.

Воротар "помаранчевих" вкрай розчарований своїм закінченням сезону.

"Удар Гедеша був складним, і я пізно його побачив, оскільки Дензел Думфріс закрив огляд. Хоч це і мій 50-й матч за збірну, зараз я відчуваю сильну гіркоту.

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Я вкрай розчарований, я програв в другому фіналі поспіль (після Кубку Іспанії – прим. Футбол 24). До того ж мене переслідували травми. Цей сезон потрібно забути", – сказав Сіллессен в коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, гол Гедеша приніс перемогу збірній Португалії над Нідерландами у фіналі Ліги націй.

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