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Силас стал игроком Хапоэля Кирьят-Шмона

08:24 47 Читати українською
Силас стал игроком Хапоэля Кирьят-Шмона
Силас / фото ФК Заря

Полузащитник Зари Силас присоединился к Хапоэлю Кирьят-Шмона.

Хапоэль Кирьят-Шмона подписал полузащитника Зари Силаса на правах аренды, передает израильский клуб в своем Instagram.

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Аренда рассчитана на 1 год, после ее завершения Хапоэль имеет право выкупить игрока. Заря эту информацию пока не подтвердила.

Напомним, Силас выступал за луганский клуб с 2017 года, проведя за этот период 60 матчей и отметившись 6 голами и 4 ассистами.

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הקשר הברזילאי סילאס אראוז'ו דה סילבה חתם לפני דקות אחדות בעירוני איתוראן קריית שמונה עד תום העונה. דה סילבה שחתם בקבוצה באמצעות סוכניו שלומי בן עזרא וגלעד קצב, הצטרף לעירוני איתוראן קריית שמונה בעסקת השאלה עד תום העונה מקבוצתו זוריה לוגנסק האוקראינית כשלמועדון קיימת אופציה לרכוש את השחקן מהאוקראינים. הקשר בן ה- 23 שיחק בשנתיים האחרונות בקבוצת הצמרת האוקראינית זוריה לוגנסק. דה סילבה ערך 61 הופעות וכבש שישה שערים במהלך השנתיים האחרונות . בנוסף, ערך דה סילבה תשע הופעות במסגרת הליגה האירופית במדי קבוצתו ואף רשם שער אחד. בטרם הגיע לאוקראינה שיחק במולדתו במדי אינטרנסיונל

Допис, поширений Ironi Kiryat Shmona Official (@i.k.s.8)

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