Силас стал игроком Хапоэля Кирьят-Шмона

Полузащитник Зари Силас присоединился к Хапоэлю Кирьят-Шмона.

Хапоэль Кирьят-Шмона подписал полузащитника Зари Силаса на правах аренды, передает израильский клуб в своем Instagram.

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Аренда рассчитана на 1 год, после ее завершения Хапоэль имеет право выкупить игрока. Заря эту информацию пока не подтвердила.

Напомним, Силас выступал за луганский клуб с 2017 года, проведя за этот период 60 матчей и отметившись 6 голами и 4 ассистами.

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