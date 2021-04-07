Даниил Сикан вернулся к тренировкам после травмы челюсти и легкого сотрясения мозга, полученных еще 6 марта в матче с Ворсклой. Форварда Мариуполя и молодежной сборной Украины "засекла" клубная пресс-служба, которая на официальном сайте разместила фото занятий.

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О сроках возвращения игрока на футбольное поле пока не сообщается. Также неизвестно, занимался Сикан индивидуально или коллективно. Ранее СМИ рапортовали, что Мариуполь может потерять Даниила до конца сезона, а сам игрок заявлял, что это самая сложная травма в его карьере.

В текущем сезоне 19-летний нападающий провел 15 матчей в футболке Мариуполя, в которых отметился 2 голами и столькими же ассистам. За азовцев Сикан выступает на правах аренды из Шахтера.

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