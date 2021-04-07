Данило Сікан повернувся до тренувань після травми щелепи та легкого струсу мозку, отриманих ще 6 березня у матчі з Ворсклою. Форварда Маріуполя та молодіжної збірної України "засікла" клубна прес-служба, яка на офіційному сайті розмістила фото зі занять.

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Про терміни повернення гравця на футбольне поле не повідомляється. Також невідомо, займався Сікан індивідуально чи колективно. Раніше ЗМІ рапортували, що Маріуполь може втратити Данила до кінця сезону, а сам гравець заявляв, що це найскладніша травма у його кар'єрі.

У поточному сезоні 19-річний нападник провів 15 матчів у футболці Маріуполя, в яких відзначився 2 голами та стількома ж асистами. За азовців Сікан виступає на правах оренди із Шахтаря.

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