Поединок 20-го тура УПЛ между Ворсклой и Шахтером будет иметь неприятное послевкусие для полтавчан не только из-за поражения (0:2).

Как известно, матч с Шахтером обидно завершился для двух лидеров команды Максимова: Игорь Пердута сломал ребро, а Оливье Тилль получил сотрясение мозга.

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По информации Meta-ratings, у люксембуржца было еще и подозрение на перелом носа, но оно не подтвердилось. Несмотря на это, и Тилль, и Пердута не помогут Ворскле до конца апреля. Также в лазарете команды находится Георгий Цитаишвили, а Брэдли де Нойер уже начал заниматься по индивидуальной программе.

Заметим, что в апреле полтавчане должны сыграть три поединка в УПЛ: против Львова (11-го), Зари (17-го) и Колоса (24-го). А вот на 1 мая запланирован поединок с Динамо.

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