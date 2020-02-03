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Сикан рассказал, на чем будет делать акцент Шахтер в подготовке к матчам с Бенфикой

06:00 13 Читати українською
Сикан рассказал, на чем будет делать акцент Шахтер в подготовке к матчам с Бенфикой
Даниил Сикан / ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Даниил Сикан рассказал о планах "горняков" на втором тренировочном сборе в Турции.

 

"Каждый год так. Два дня нам дают на отдых. Это важно – немного отойти от футбола, а затем продолжить работать. На втором тренировочном сборе будет подготовка к Лиге Европы, к Бенфике. Акцент тот же – контроль мяча", – сказал Сикан в эфире Футбол NEWS.

Шахтер проведет спарринг с одним из лидеров Первой лиги

Напомним, что Шахтер вчера прибыл в Турцию на второй тренировочный сбор. Команда Каштру проведет четыре контрольных поединка. Соперниками "горняков" станут Македония ГП (Северная Македония), Сеннерюск (Дания), словенская Олимпия и латвийский Вентспилс. Матчи против Бенфики состоятся 20 и 27 февраля.

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Теги
Шахтер Шахтер Лига Европы Зимние сборы Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер - Бенфика
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