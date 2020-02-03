Сікан розповів, на чому робитиме акцент Шахтар у підготовці до матчів з Бенфікою

Нападник Шахтаря Данило Сікан розповів про плани "гірників" на другому тренувальному зборі в Туреччині.

"Щороку так. Два дні нам дають на відпочинок. Це важливо – трохи відійти від футболу, а потім продовжити працювати. На другому тренувальному зборі буде підготовка до Ліги Європи, до Бенфіки. Акцент той же – контроль м'яча", – сказав Сікан в ефірі Футбол NEWS.

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Нагадаємо, що Шахтар вчора прибув у Туреччину на другий тренувальний збір. Команда Каштру проведе чотири контрольних поєдинки. Суперниками "гірників" стануть Македонія ГП (Північна Македонія), Сеннерюск (Данія), словенська Олімпія та латвійський Вентспілс. Матчі проти Бенфіки відбудуться 20 та 27 лютого.

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