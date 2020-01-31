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Шахтер проведет спарринг с одним из лидеров Первой лиги

17:16 46 Читати українською
Шахтер проведет спарринг с одним из лидеров Первой лиги
Шахтер сыграет с Волынью / ФК Шахтер

После возвращения из второго тренировочного сбора в Турции действующий чемпион Украины сыграет товарищеский матч против Волыни, которая претендует на выход в УПЛ.

За неделю до первого матча с Бенфикой в ​​1/16 финала Лиги Европы Шахтер проведет спарринг с Волынью, информирует официальный сайт клуба из Луцка. Матч состоится 13 февраля в Счастливом.

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Напомним, что на втором тренировочном сборе в Турции Шахтер сыграет 4 контрольных поединка. Первый матч против Бенфики состоится в Харькове 20 февраля.

К слову, Волынь сейчас занимает 2 место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Андрея Тлумака отстает от лидера, львовского Руха, на 1 очко.

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