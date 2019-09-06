Сикан: Подготовка в сборной Украины U-21 отличается от работы в клубе

Форвард сборной Украины U-21 Даниил Сикан поделился ожиданиями от старта отборочного цикла Евро-2021.

"Все хорошо, для меня в сборной U-21 нет никаких трудностей, потому что знаю большинство ребят в молодежке.

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Подготовка отличается от работы в клубе, потому что нам надо сыграть два матча за короткий промежуток времени. Стараемся уделять сейчас особое внимание прессингу, стандартам. Финляндия – крепкая сборная, нас ждет сложный матч.

Чувствую себя готовым, прошел сборы. Конечно, возможно, в плане игровой практики есть небольшой недостаток, но я стараюсь его компенсировать еще большими усилиями, выкладываясь в тренировочном процессе", – сказал Сикан Футбол NEWS.

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