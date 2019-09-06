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Сикан: Подготовка в сборной Украины U-21 отличается от работы в клубе

16:37 38 Читати українською
Сикан: Подготовка в сборной Украины U-21 отличается от работы в клубе
Даниил Сикан / ФИФА

Форвард сборной Украины U-21 Даниил Сикан поделился ожиданиями от старта отборочного цикла Евро-2021.

 

"Все хорошо, для меня в сборной U-21 нет никаких трудностей, потому что знаю большинство ребят в молодежке.

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Подготовка отличается от работы в клубе, потому что нам надо сыграть два матча за короткий промежуток времени. Стараемся уделять сейчас особое внимание прессингу, стандартам. Финляндия – крепкая сборная, нас ждет сложный матч.

Чувствую себя готовым, прошел сборы. Конечно, возможно, в плане игровой практики есть небольшой недостаток, но я стараюсь его компенсировать еще большими усилиями, выкладываясь в тренировочном процессе", – сказал Сикан Футбол NEWS.

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Украина U-21 - Финляндия U-21 Даниил Сикан Даниил Сикан Сборная Украины U-21 Украина U-21 Украина U-21
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