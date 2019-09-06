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Ротань: Финляндия – атлетическая команда, которая хорошо прессингует, но мы готовы к этому

10:10 6 Читати українською
Ротань: Финляндия – атлетическая команда, которая хорошо прессингует, но мы готовы к этому
Руслан Ротань / УАФ

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2021 против Финляндии.

 

"Молодежная сборная Украины постарается выполнить задание, а это – попадание в финальную часть чемпионата Европы.

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Финляндия – это дисциплинированная атлетическая команда, которая хорошо прессингует. Это видно по всем ее матчах. Думаю, завтра нас ждет то же самое. Финны стараются не давать сопернику пространства, действуют компактно, но мы к этому готовы.

Фавориты нашей группы? Думаю, сборная Румынии, которая этим составом выступала в финальной части чемпионата Европы. Отметил бы я и Данию, а Финляндию назвал крепким орешком. Уверен, что и Северная Ирландия просто так никому очки не отдаст", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, в первых матчах квалификации к Евро-2021 U-21 Украина сыграет против Финляндии и Мальты. Поединки пройдут в Запорожье 6 и 10 сентября соответственно.

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