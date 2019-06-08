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Сикан: Не было сомнений, что мы сможем победить Колумбию и без Лунина

22:42 13 Читати українською
Сикан: Не было сомнений, что мы сможем победить Колумбию и без Лунина
Даниил Сикан / фото: ФИФА

Нападающий сборной Украины U-20 Даниил Сикан поделился впечатлениями от выхода команды в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Польше.

86’ Хоан Карбонеро
 
Даниил Сикан 10’
10’ Даниил Сикан
86’ Хоан Карбонеро

"Мы играем для себя, своих семей и Украины. Задача на чемпионат у нас та же самая, что и была до старта турнира – победа в нем. Это все, на чем мы сейчас сосредоточены.

Лунин официально возвращается в расположение сборной Украины U-20 и сыграет в полуфинале ЧМ-2019

Не было сомнений, что мы сможем победить Колумбию и без Лунина. У нас в команде есть другие вратари и мы знали, что можем достичь своей цели и без Андрея.

Колумбия играет в хороший футбол, но мы сделали то, что должны были сделать в обороне и в атаке. Абсолютно точно, мой гол был самым важным в моей карьере", – цитирует Сикана пресс-служба ФИФА.

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Чемпионат мира U-20 Украина U-20 Украина U-20 Колумбия U-20 - Украина U-20 Сборная Украины Андрей Лунин Андрей Лунин Даниил Сикан Даниил Сикан
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