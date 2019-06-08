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Сікан: Не було сумнівів, що ми зможемо перемогти Колумбію і без Луніна

8 червня 22:40 524 Читать на русском
Сікан: Не було сумнівів, що ми зможемо перемогти Колумбію і без Луніна
Данило Сікан / фото: ФІФА

Нападник збірної України U-20 Данило Сікан поділився враженнями від виходу команди в півфінал чемпіонату світу, який проходить в Польщі.

86’ Хоан Карбонеро
 
Данило Сікан 10’
10’ Данило Сікан
86’ Хоан Карбонеро

"Ми граємо для себе, своїх сімей та України. Завдання на чемпіонат у нас те ж саме, що і було до старту турніру – перемога в ньому. Це все, на чому ми зараз зосереджені.

Лунін офіційно повертається в розташування збірної України U-20 і зіграє у півфіналі ЧС-2019

Не було сумнівів, що ми зможемо перемогти Колумбію і без Луніна. У нас в команді є інші воротарі і ми знали, що можемо досягти своєї мети без Андрія.

Колумбія грає в хороший футбол, але ми зробили те, що повинні були зробити в обороні і в атаці. Абсолютно точно, мій гол був найважливішим у моїй кар'єрі", – цитує Сікана прес-служба ФІФА.

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Теги
Збірна України Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 Україна U-20 Колумбія U-20 - Україна U-20 Андрій Лунін Андрій Лунін Данило Сікан Данило Сікан
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