Сікан: Не було сумнівів, що ми зможемо перемогти Колумбію і без Луніна

Нападник збірної України U-20 Данило Сікан поділився враженнями від виходу команди в півфінал чемпіонату світу, який проходить в Польщі.

"Ми граємо для себе, своїх сімей та України. Завдання на чемпіонат у нас те ж саме, що і було до старту турніру – перемога в ньому. Це все, на чому ми зараз зосереджені.

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Не було сумнівів, що ми зможемо перемогти Колумбію і без Луніна. У нас в команді є інші воротарі і ми знали, що можемо досягти своєї мети без Андрія.

Колумбія грає в хороший футбол, але ми зробили те, що повинні були зробити в обороні і в атаці. Абсолютно точно, мій гол був найважливішим у моїй кар'єрі", – цитує Сікана прес-служба ФІФА.

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