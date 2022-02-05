Форвард Ганзи Данило Сікан, права на якого належать Шахтарю, підтвердив, що міг приєднатись до швейцарського Базеля.

"Як виник варіант з переходом у німецьку Ганзу? Спочатку я мав пропозицію про перехід від швейцарського Базеля. Проте Шахтар відмовився від цього варіанту, оскільки швейцарці хотіли отримати право викупу мого трансферу, але "гірники" відмовили.

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З'явився варіант із Ганзою. Відмінний варіант для ігрової практики, незважаючи на другу Бундеслігу. Це чудова команда з божевільними вболівальниками. Чи має Ганза право викупу? Ні. Я тут на півроку, навіть на чотири місяці, згодом чемпіонат закінчується. Чому перейшов саме сюди? Все просто, я хочу грати", – поділився Сікан у інтерв'ю meta-ratings.

Нагадаємо, Данило приєднався до німецького клубу на правах оренди до кінця сезону. Ганза після 20-ти турів посідає у турнірній таблиці Другої Бундесліги 14-ту сходинку.

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