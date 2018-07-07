Сидоренко и Чегурко перешли в Металлист 1925

Металлист 1925 подписал Дениса Сидоренко и Егора Чегурко.

Металлист 1925 на своем официальном сайте объявил о подписании голкипера Дениса Сидоренко и полузащитника Егора Чегурко.

Калюжный стал игроком Металлиста 1925

Оба являются воспитанниками Металлиста. Сидоренко также выступал в Днестре, дубле Таврии и дважды в Гелиосе.

Чегурко выступал за Металлист 1925 на правах аренды, а также был игроком Колоса и СК Днепр-1.

Харьковский клуб по итогам сезона 2017/2018 поднялся в Первую лигу.