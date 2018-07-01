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Калюжный стал игроком Металлиста 1925

15:59 40 Читати українською
Калюжный стал игроком Металлиста 1925
Иван Калюжный / Фото Металлист 1925

Полузащитник Динамо Иван Калюжный будет защищать цвета харьковского Металлиста 1925.

Полузащитник Динамо U-21 Иван Калюжный на правах аренды перешел в Металлист 1925, сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта не разглашаются, однако ранее сообщалось, что аренда будет рассчитана на год, а у харьковчан будет право выкупа.

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В сезоне 2017/18 в составе Динамо U-21 Калюжный сыграл 19 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

Напомним, по итогам прошлого сезона Металлист 1925 поднялся в классе и будет выступать в Первой лиге.

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Теги
Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Первая лига Металлист 1925 Металлист 1925 Иван Калюжный Иван Калюжный Трансферы чемпионата Украины
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