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Сидоренко, Гадрани и Чумак покинули Десну

11:32 13 Читати українською
Сидоренко, Гадрани и Чумак покинули Десну
ФК Десна

Черниговская Десна сообщила о прекращении сотрудничества с тремя футболистами.

На учебно-тренировочный сбор Десны в Полтаву отправилось 24 игрока. Среди них не было Сергея Мелашенко и Евгения Белича, которые будут тренироваться вместе с дублирующим составом в Чернигове, а Кирилл Сидоренко, Гиорги Гадрани и Евгений Чумак покинули расположение Десны.

Утверждены даты и время начала матчей 1 тура УПЛ

В весенней части сезона 2017/2018 Сидоренко сыграл в 5 матчах, Гадрани в семи, а Чумак в 11 и забил при этом 2 гола. Игроки помогли Десне завоевать бронзовые награды чемпионата Первой лиги и стали важной частью исторического успеха. Клуб благодарен игрокам за сотрудничество, и желает успеха в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении пресс-службы Десны.

Сегодня Десна проведет контрольный поединок с Металлистом-1925.

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