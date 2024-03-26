Поєдинок 30-го туру Ліги Жупіле Вестерло – Генк завершився з рахунком 1:1. Цей результат влаштував обидві команди – Генк фінішував у чемпіонській групі, а Вестерло спробує вибороти путівку в єврокубки. Однак те, що сталося на останніх хвилинах, обурило конкурентів по таблиці і наробило галасу. Обидві команди відмовилися від будь-якої боротьби, просто чекаючи завершення гри.

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Як інформує Voetbal International, бельгійська прокуратура зажадала оштрафувати всіх гравців Вестерло і Генка в кількості 21 людини, які перебували на полі в останні хвилини гри. Нагадаємо, що півзахисник Вестерло Сергій Сидорчук перебував у цей момент на полі.

Уникнути штрафу може лише вінгер Генка Крістофер Баа, який на 71-й хвилині заробив вилучення. Командам загрожує сумарний штраф у п'ятдесят тисяч євро. Покарання може бути призначено під час наступного засідання прокурорів 2 квітня.