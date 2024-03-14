"Какое бы место в чемпионате Бельгии заняли Шахтер и Динамо? Трудно сказать, но я думаю, что они бы точно боролись за чемпионство.

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В Лиге Жупиле очень много клубов-сателлитов. Сателлиты Монако, Брайтона, Кристал Пэлас. И много молодых футболистов, с какой-то изюминкой и это интересно. Нет такой большой пропасти между клубами. Здесь в каждой команде есть вингер или игрок, играющий под нападающими, которого продают за хорошие деньги", – сказал Сидорчук в интервью "ТаТоТаке".

Напомним, Сергей перебрался в Вестерло в сентябре 2023 года и за это время провел за бельгийцев 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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