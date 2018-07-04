Сидорчук прокомментировал продление контракта с Динамо

Капитан Динамо Сергей Сидорчук поделился впечатлениями после подписания нового контракта с клубом.

"У меня оставалось еще два года по контракту и решили не тянуть. Примерно в марте-апреле мы начали общаться на эту тему. Это не были переговоры, просто разговаривали, но это также было для меня дополнительным стимулом быстрее восстановиться и вернуться на поле.

Сидорчук подписал новый контракт с Динамо

Когда на тебя рассчитывают, когда видно, что ты нужен команде, и тебе предлагают долгосрочный контракт... Я постараюсь отплатить за это своим отношением, чтобы не подвести людей, которые мне доверяют.

Размышлений, как таковых, не было. Просто не получилось сделать все быстрее из-за напряженного графика. Когда я был в Киеве, то Игорь Михайлович (президент Динамо. – прим. Футбол 24) отсутствовал. Я думал, что получится подписать все в конце мая, перед отпуском, но вызвали в сборную и этого сделать не удалось.

Как только приехал из сборной – отпуск. Поэтому договорились, что как только выйду из отпуска – сразу подпишем. Так и произошло", – цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо.