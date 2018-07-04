Сидорчук прокоментував продовження контракту з Динамо

Капітан Динамо Сергій Сидорчук поділився враженнями після підписання нового контракту з клубом.

"У мене залишалося ще два роки за контрактом і вирішили не тягнути. Приблизно в березні-квітні ми почали спілкуватися на цю тему. Це не були переговори, просто розмовляли, але це також було для мене додатковим стимулом швидше відновитися і повернутися на поле.

Сидорчук підписав новий контракт з Динамо

Коли на тебе розраховують, коли видно, що ти потрібен команді, і тобі пропонують довгостроковий контракт... Я постараюся відплатити за це своїм ставленням, щоб не підвести людей, які мені довіряють.

Роздумів, як таких, не було. Просто не вийшло зробити все швишде через напружений графік. Коли я був в Києві, то Ігор Михайлович (президент Динамо. – прим. Футбол 24) був відсутній. Я думав, що вийде підписати все в кінці травня, перед відпусткою, але викликали в збірну і цього зробити не вдалося.

Як тільки приїхав зі збірної – відпустка. Тому домовилися, що як тільки вийду з відпустки – відразу підпишемо. Так і сталося", – цитує Сидорчука офіційний сайт Динамо.