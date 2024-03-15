Испанская пресса прогнозирует, что Тибо Куртуа сможет вернуться на поле в конце марта или начале апреля. По словам Тедеско, голкипер Реала однозначно заявил, что не сможет сыграть на Евро-2024.

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"У меня нет для вас новой информации. Я уважаю профессию журналиста и понимаю, что вы делаете свою работу, задавая мне вопрос о Куртуа, но мне нечего вам ответить. Я перепробовал всё, чтобы убедить Куртуа. Он чётко дал мне понять, что не чувствует себя в состоянии выступить на Евро-2024. Это было честно с его сказать об этом – теперь мы можем начать строить конкретные планы", – цитирует слова Тедеско HLN.

Куртуа отреагировал на это заявление тренера сборной Бельгии тремя смайликами Пиноккио – тем самым Тибо обвинил Тедеско во лжи.

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