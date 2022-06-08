"Однозначно надо потихоньку омолаживать состав. У нас очень большие проблемы в опорной зоне. Дай бог Степаненко здоровья, чтобы он мог еще хотя бы пару лет поиграть. Но уже сейчас нужно искать ему замену. Видно, что Сидорчук не тянет. Также у нас есть проблемы с правым защитником.

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‎Из молодежи очень хорошо выглядят Пихаленок, Судаков, Мудрик. Их нужно смелее подключать в основу, тем более сейчас будем играть матчи Лиги наций. Также нужно давать больше времени Довбику.

Костяк у сборной очень хорош, поэтому надо сейчас где-то омолаживать команду. Вон у сборной Испании играют практически все пацаны и показывают хороший футбол. Они смело идут на такие эксперименты и нам надо не отставать", – сказал Маркевич в комментарии FanDay.

Напомним, уже завтра, 8 июня, подопечные Петракова начнут свой путь в новом розыгрыше Лиги наций матчем с Ирландией. Начало встречи в 21:45.

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