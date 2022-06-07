Полузащитник "сине-желтых" Руслан Малиновский прокомментировал поражение от Уэльса в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

"Гордость за команду, чуть-чуть не повезло. Но с такой игрой, самоотдачей, у нас есть будущее.

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Спасибо всем болельщикам, кто поддерживает нас. Все победы впереди и не только на футбольном поле. Слава Украине", – написал Малиновский на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, сборная Украины минимально уступила Уэльсу (0:1) и не смогла пробиться на чемпионат мира в Катаре. Уже завтра, 8 июня, подопечные Петракова начнут свой путь в новом розыгрыше Лиги наций матчем с Ирландией. Начало встречи в 21:45.

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