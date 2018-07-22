Сидорчук: Болели за Усика в аэропорту

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук рассказал о праздновании победы в Суперкубке Украины.

"Конечно, в раздевалке выпили шампанского. Мы там долго ждали ребят из допинг-контроля.

Затем и в аэропорту пришлось посидеть в ожидании вылета, но и это к лучшему – смогли посмотреть победный бой Усика. Переживали за него всей командой.

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Мы только в три часа ночи прилетели в Киев и сразу отправились на базу. Времени, чтобы праздновать, у нас нет", – рассказал Сидорчук для издания Команда 1.

Напомним, киевляне минимально победили донецкий Шахтер (1:0) и завоевали Суперкубок Украины.

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