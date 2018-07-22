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Сидорчук: Вболівали за Усика в аеропорту

16:08 633 Читать на русском
Сидорчук: Вболівали за Усика в аеропорту
Сергій Сидорчук / Фото ФК Динамо

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук розповів про святкування перемоги у Суперкубку України.

"Звичайно, в роздягальні випили шампанського. Ми там довго чекали хлопців з допінг-контролю.

Потім і в аеропорту довелося посидіти в очікуванні вильоту, але і це на краще – змогли подивитися переможний бій Усика. Переживали за нього всією командою.

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Ми тільки о третій годині ночі прилетіли до Києва і відразу вирушили на базу. Часу, щоб святкувати, у нас немає", – розповів Сидорчук для видання Команда 1.

Нагадаємо, кияни мінімально перемогли донецький Шахтар (1:0) та здобули Суперкубок України.

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Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Теги
Суперкубок України Шахтар - Динамо Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук
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