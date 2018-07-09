Сидклей уже завтра может пройти медосмотр в Динамо

Защитник Коринтианса Сидклей, права на которого принадлежат Атлетико Паранаэнсе, вероятно, продолжит карьеру в Украине.

Как стало известно "Футбол 24", левый защитник Атлетико Паранаэнсе Сидклей, который сейчас направляется в Киев, во вторник может пройти медосмотр в киевском Динамо.

После этого будет решаться вопрос о возможном переходе в Динамо игрока, который в последнее время выступал на правах аренды за один из самых титулованных клубов Бразилии Коринтианс.

Сидклей выступает на позиции левого защитника, однако может сыграть и в полузащите. Ранее сообщалось об интересе к бразильцу Динамо, Шахтера и Зенита. Позже появилась информация, что киевский клуб сумел опередить конкурентов.