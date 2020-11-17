Что-то вышло из моды, то остается модным, а что-то – вечно. В случае со сборной Украины вечными стали проблемы с коронавирусом, из-за которых Андрей Шевченко в шестом матче подряд вынужден выставлять на игру полурезервный состав. При этом мы второй раз за три дня оказались перед угрозой срыва поединка – сейчас всё зависит от результата повторных тестов. Впрочем, перед в Лейпциге паники было больше. Вероятно, встреча со Швейцарией состоится при любой погоде.

Швейцария – Украина: прогноз на матч Лиги наций

Швейцария – Украина: где смотреть матч Лиги наций, который решит всё

В турнирном плане поединок в Люцерне имеет ключевое значение. Хозяевам нужна только победа, ведь они находятся на четвёртом месте в группе А4 и отстают от Украины на три очка. Впрочем, не всё так просто: "сине-жёлтых" устроит не только ничья, а и поражение со счетом 2:3, 3:4, 4:5 и так далее – тогда подопечные Андрея Шевченко будут иметь преимущество по личным встречам. Категорически нельзя проигрывать со счетом 2:1, ведь тогда швейцарцы обойдут украинцев по разнице голов. Напомним, что последняя команда в квартете отправится в дивизион В Лиги наций.

Швейцария очень не хочет опускаться вниз. В последних двух матчах подопечные Владимира Петковича расписали выездную ничью с Германией (3: 3) и домашние 1:1 с Испанией – причём в меньшинстве они вели 1:0 до 90-й минуты. Правда, Рамос не реализовал сразу два пенальти, однако альпийцы также упустили несколько хороших моментов. Что хуже всего для Украины, в том поединке "нати" почти не продемонстрировали слабых сторон в своём футболе. Большую часть встречи команда уверенно держала "Фурию Роху" на дистанции, не подпуская в ударные зоны и удерживая необходимый для себя темп игры.

В принципе, это был типичный матч сборной Швейцарии. Альпийцы всегда ставили на тактическую подготовку, дисциплину и высокий класс своих исполнителей – почти все футболисты "нати" играют в топ-чемпионатах. При Владимире Петковиче они стали особенно тяжелым соперниками – босниец активно использует гибридные схемы, экспериментирует с позициями и ролями на поле, прекрасно разбирает соперников и демонстрирует умелый гейм-менеджмент. Как следствие, швейцарцы могут проваливать определённые отрезки встречи и иметь временные сложности на отдельных участках, но в целом не уступают никому.

Сильной стороной этой команды является прессинг. Подопечные Владимира Петковича умело располагаются, перекрывают линии передач и быстро контратакуют, а из-под давления выходят благодаря компактности и высокой культуре работы с мячом – причем голкипер ногами работает не хуже хавбеков. Впрочем, во время позиционных атак Швейцария выглядит бедно, в основном сбиваясь на кроссы (благо, есть кому замыкать), а заточенность на контратаки и высокий прессинг часто приводит к разрывам между линиями. Если у соперника есть быстрые футболисты и хорошая структура билд-апа, гол обязательно прилетает – за последний год Швейцария ещё ни разу не завершила матч без пропущенных мячей. Украина использовала все эти минусы в первом туре – должна использовать и сейчас.

Тем более, что предыдущие встречи нашей сборной оставляли повод для оптимизма. Подопечные Андрея Шевченко полурезервным составом сыграли лучше поляков в товарищеской встрече и дали достойный бой Германии в Лейпциге, трижды попав в штангу и первыми открыв счёт. До этого же ослабленная "короной" команда вообще прибила испанцев, поэтому в Швейцарии нас уважают и боятся.

Главным качеством Украины в последних матчах стало сохранение структуры игры при отсутствии основных исполнителей. Система билд-апа, контроля глубины и позиционного наступления осталась ориентированной на быструю работу через короткий пас и слаженную работу треугольника в центре поля. Очень качественно удаётся обороняться компактным средним блоком и прессинговать – тем же немцам на старте своих атак приходилось сбиваться на фланги или отходить для розыгрыша на свою половину. При этом наша сборная стала гибкой как глобально, так и в деталях – команда умеет играть и автобусом, и с агрессией, а также использует различные типы выхода из обороны в атаку (лонгболы / короткий пас, через голкипера / через хавбеков, через центр / фланги ). Даже Йоахим Лёв после матча в Лейпциге признал, что Украину стало труднее разбирать.

Впрочем, при всех своих достоинствах Украина проиграла три из четырех матчей против грандов, в то время как Швейцария набрала с ними пять очков. "Сине-жёлтым" не хватает качества в деталях – индивидуальный класс и опыт исполнителей часто портит все интересные задумки тренерского штаба. Тот же гол немцев, который списали на Зинченко на чужой половине поля, начался со структурной ошибки – Зубков не дал ширину (хотя мог), а Степаненко страховал Коноплю, который поднялся по флангу. Как следствие, за обрезкой возник безумный разрыв, а тягаться с топами в скорости и исполнении нам не с руки.

Подобных мелких провалов в игре сборной Украины очень много. Кому-то не хватило скорости, кто-то занял не ту позицию, а кого-то с детства при подачах учили смотреть только на мяч – как следствие, серия ошибок, умноженная на индивидуальный класс, приводит к поражениям. Проблема исполнительского мастерства выходит на первый план и при завершении атак – Украина регулярно создает потенциально голевые моменты вроде выходах 2-в-1, но в завершающей фазе постоянно не хватает качественного удара или передачи.

Словом, Украина чем-то похожа на Швейцарию, но если состав и класс гельветов позволяет выжимать результат из минимума моментов, то наш состав и класс пока позволяют делать это сопернику.

Из-за этих проблем некоторые тактические аналитики не разделяют оптимизма относительно нашего футбола – для структурной игры нужен соответствующий класс, а без него стоит вспомнить о дедовских автобусах. Этот тезис является дискуссионнім и во многом демонстрирует классическую войну между адептами красивой игры и результата прежде всего, но даже Йоахим Лёв при оценке игры сборной Украины в первую очередь выделил контратаки, а не систему.

Кадровая ситуация

Швейцария не может рассчитывать на двух основных исполнителей – дисквалификации получили Фройлер (фулбек, автор чудо-гола испанцам) и Эльведи (ведущий центрбэк). Также в составе альпийцев есть двое больных коронавирусом – это Видмер и Лотомба. Других проблем у "нати" нет.

Расположение сборной Украины уже покинули Цыганков, Коваленко, Ярмоленко и Сидорчук. Вчера же положительные тесты получили Макаренко, Ризнык и Соболь. Эти потери вряд ли можно назвать критическими, а вот по форме Зинченко и Малиновского возникают вопросы – в матче против Германии оба доигрывали с травмами. Впрочем, на тренировках они присутствовали – в отличие от трех новичков (Судакова, Назаренко и Булецы).

Ориентировочные составы на матч Швейцария – Украина

Швейцария: Зоммер – Родригес, Шер, Аканджи – Фернандес, Джака, Соу, Цубер – Шакири – Сеферович, Эмболо

Украина: Пятов – Конопля, Забарный, Кривцов, Соболь – Степаненко, Зинченко – Марлос, Малиновский, Зубков – Яремчук

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Матч равных команд, в котором Украину устроит все, кроме поражения в сухую, поражения 2:1 или с разрывом в два и более мячей. Это хороший расклад, ведь он снимает психологическую нагрузку с наших футболистов – а вот швейцарцам победа нужна любой ценой. Они будут лезть вперед и непременно станут раскрываться, однако с завершением позиционных атак у "нати" есть проблемы, а разрывы между линиями в таких случаях для швейцарцев являются нормой. Именно поэтому стоит надеяться на голы в ворота Зоммера – швейцарцы обязательно пропускают уже целый год, а Украина практически всегда забивает. Даже грандам.

Проблемы в нашей обороне значительные, поэтому сохранить ворота сухими "сине-жёлтым" тоже вряд ли удастся. Впрочем, в целом Украина не уступает сопернику. Если мы смогли хорошо смотреться с немцами, побеждали испанцев и швейцарцев, то и сегодня нам по силам удержать необходимый результат. В конце концов, мы еще ни разу в истории не проиграли альпийцам, поэтому сегодня, как минимум, стоит надеяться на боевую ничью.

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