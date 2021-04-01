Товарищеский матч

Швейцария – Финляндия – 3:2

Голы: Гавранович, 21, Варгас, 57, Сеферович, 86 – Похьянпало, 30, 40 (пен)

Финляндия – соперник сборной Украины в квалификации на Чемпионат мира 2022 года – встретилась со Швейцарией в контрольном поединке. Команды были заряжены на борьбу и радовали своих болельщиков уже в первом тайме.

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Гавранович вывел "нати" вперед, но Похьянпало дублем кардинально изменил ситуацию на табло. Во второй 45-минутке Варгас сравнял счет, а Сеферович на последних минутах сумел вырвать победу в сумасшедшем матче. Соперник "сине-желтых" оступился в контрольном матче.

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