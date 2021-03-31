Фінляндія та Швейцарія паузу заповнили товариським матчем та видали досить феєричну гру.

Товариський матч

Швейцарія – Фінляндія – 3:2

Голи: Гавранович, 21, Варгас, 57, Сеферовіч, 86 – Пох'янпало, 30, 40 (пен)

Фінляндія – суперник збірної України у кваліфікації на Чемпіонат світу 2022 року – зустрілась зі Швейцарією у контрольному поєдинку. Команди були заряджені на боротьбу та радували своїх вболівальників вже у першому таймі.

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Гавранович вивів "наті" вперед, але Пох'янпало дублем кардинально змінив ситуацію на табло. У другій 45-хвилинці Варгас зрівняв рахунок, а Сеферовіч на останніх хвилинах зумів вирвати перемогу у божевільному матчі. Суперник "синьо-жовтих" оступився у контрольному матчі.

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