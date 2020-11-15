Швейцария поделила очки с Испанией в матче 5-го тура дивизиона А Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча Швейцария – Испания на Футбол 24.

Хозяева в середине первого тайма провели стремительную атаку, которую завершил Фройлер. Испания бросила все силы в атаку, но отыграться долго не удавалось. Особенно "отличился" Серхио Рамос.

Швейцария удержала ничью с Испанией – Рамос дважды не забил пенальти, альпийцы потеряли двух лидеров на битву с Украиной

Капитан "Фурии Рохи" умудрился не реализовать два пенальти – Зоммер уверенно ловил мячи. Ничью спас Жерар Морено. Джокер испанцев остался без присмотра и легко расстрелял ворота Швейцарии – 1:1.