Соперники сборной Украины по группе элитного дивизиона Лиги наций встречаются в матче второго тура. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Швейцария – Германия стартует в 21:45 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале "Футбол 2". Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

В первом туре Швейцария проиграла сборной Украины, а Германия в последний момент упустила заслуженную победу над Испанией. Йоахим Лев отпустил со сборной Кая Хаверца для подписания контракта с Челси, а Владимир Петкович имеет грандиозные кадровые потери на этот сбор из-за травм и коронавируса.

Стартовые составы команд

Швейцария: Зоммер – Эльведи, Аканджи, Родригес – Видмер, Соу, Джака, Бенито – Эмболо, Сеферович, Штеффен.

Запасные: Мвого, Омлин, Ланг, Эбишер, Цубер, Фасснахт, Айети, Варгас, Гавранович, Сом, Омерагич.

Германия: Лено – Гинтер, Зюле, Рюдигер – Керер, Кроос, Гюндоган, Гозенс – Дракслер, Вернер, Сане.

Запасные: Трапп, Бауманн, Та, Нойхаус, Брандт, Вальдшмидт, Кох, Сердар, Джан.

Украина – Швейцария: 3 легионера удивляют, старые проблемы, голевые дебютанты и страх Шевченко в ключевом матче ЛН