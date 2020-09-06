Суперники збірної України по групі елітного дивізіону Ліги націй зустрічаються в матчі другого туру. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Швейцарія – Німеччина стартує о 21:45 за київським часом. Пряму трансляцію можна переглянути на телеканалі "Футбол 2". Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

У першому турі Швейцарія програла збірній України, а Німеччина в останній момент втратила заслужену перемогу над Іспанією. Йоахім Льов відпустив зі збірної Кая Хаверца для підписання контракту з Челсі, а Владімір Петковіч має грандіозні кадрові втрати на цей збір через травми та коронавірус.

Стартові склади команд

Швейцарія: Зоммер – Ельведі, Аканджі, Родрігес – Відмер, Соу, Джака, Беніто – Емболо, Сеферовіч, Штеффен.

Запасні: Мвого, Омлін, Ланг, Ебішер, Цубер, Фасснахт, Айєті, Варгас, Гаврановіч, Сом, Омерагіч.

Німеччина: Лєно – Гінтер, Зюле, Рюдігер – Керер, Кроос, Гюндоган, Гозенс – Дракслер, Вернер, Сане.

Запасні: Трапп, Бауманн, Та, Нойхаус, Брандт, Вальдшмідт, Кох, Сердар, Джан.

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