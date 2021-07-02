"Испания пыталась выиграть, но победила по пенальти. Горжусь нашей командой, нашими игроками.

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Удаление сильно повлияло на нашу игру. Я не видел инцидент с удалением, но, думаю, это слишком строго. В Англии это был бы фол, но не красная карточка.

Но все наши футболисты – герои этого вечера. Если бы мы прошли в полуфинал – это было бы заслуженно. Я не могу жаловаться, просто снимаю шляпу перед игроками. У меня смешанные чувства. Мы показали все, на что мы способны. Идем с гордо поднятой головой, игроки могут собой гордиться. Но с другой стороны мы были почти в полуфинале, такое не часто происходит. Но у меня скорее положительные эмоции.

Перед пенальти я сказал игрокам, что они все герои. Что они многого достигли. Нужно просто бороться до последних сил, чтобы пройти дальше. Но к концу у нас не было достаточной энергии, пенальти – всегда лотерея. На этот раз мы проиграли", – цитирует Петковича официальный сайт УЕФА.

Напомним, Швейцария, играя половину второго тайма в меньшинстве, уступила Испании только в серии послематчевых пенальти.

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