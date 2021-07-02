Испания снова презентовала стерильность

Испания, казалось, к четвертьфиналу набрала обороты на Евро. В первых матчах был контроль соперников, но не было моментов. Потом проблемы с атакой якобы исчезли – "Фурия Роха" отгрузила десять голов за два матча со Словакией и Хорватией. Однако сегодня старые беды вернулись. За весь первый тайм испанцы не нанесли ни одного удара с игры по воротам Зоммера!

Команда Луиса Энрике лучше всего на турнире прессингует (8,2 PPDA) и лучше всего контролирует мяч (68%). Это все мы увидели и в четвертьфинале. А еще мы снова увидели тотальную стерильность, когда Испания прекрасно разыгрывает из глубины, но ничего не может создать впереди.

Улыбка удачи на старте встречи вообще убила огонь в пиренейцев – после быстрого гола Альбы / автогола Закарии у них исчезла необходимость обострять. Удары Коке (со штрафного) и Аспиликуэты (после углового) лишь немного освежили матч. С середины тайма до перерыва "Фурия" даже не подбиралась к чужим владениям и использовала перепасовки для обороны.

Швейцария – Испания – видео голов

Роковая потеря Джаки

Швейцария слабовато начала чемпионат Европы, а после разгрома от Италии подверглась серьезной критике. Команда признала провал, а Владимир Петкович публично назвал себя виновным и написал письмо болельщикам с обещанием исправиться. Удалось – "нати" в 1/8 сенсационно выбили Францию, оформив камбэк. Футболисты мгновенно стали героями и подарили стране бессонную ночь триумфа.

Люди забыли (до следующих поражений) о том, что некоторые игроки не поют гимн. Зоммер, вернувшись с родов жены, потянул решающий пенальти от Мбаппе и превратился в идола. Очень много комплиментов собрал Джака, но в четвертьфинале капитан не смог помочь команде из-за перебора дисциплинарных желтых карточек.

Уже на 8-й минуте потеря Джаки сказалась. Закария, который заменил капитана в центре поля, "отличился" автоголом, срезав мяч после удара Альбы. Этот казус испортил швейцарцам план на матч, но они сохранили солидность. Организовано оборонялись в новой схеме с четырьмя защитниками, редко выпускали соперников на удар и сами пытались что-то придумать впереди.

Швейцария в основное время проявила больше желания и нацеленность на ворота

Обе команды были истощены тяжелыми матчами 1/8. Испания лишь в овертайме добила Хорватию, а Швейцария 120 минут рубалась с Францией. Ничего удивительного, что в этот вечер футболистам не хватало свежести, а игре – динамики.

Луис Энрике усилил атаку выходом Ольмо. Дани появился на поле в перерыве и сразу создал несколько полумоментов. В составе Испании можно выделить активного Феррана, однако в целом "Фурия" была вялой. Даже при ничейном счете испанцы не разбивали редуты соперника.

Швейцария же подбиралась к воротам Симона благодаря активности Цубера и Варгаса (заменил травмированного Эмболо), которые хорошо комбинировали на левом фланге. Стивен мог и забить. Главным источником моментов "нати" стали угловые от Шакири. Джердан подал 6 корнеров, и некоторые из них были реально опасными. Затем эстафету перехватил Родригес – с его подачи отлично пробил Закария.

Проблемная оборона Испании напомнила о себе

Луис Энрике решил сыграть надежнее, не оставлять Швейцарии пространства для контратак. Решение понятное – Испания на Евро-2020 допускает острейшие удары по своим воротам, а три пропущенных от Хорватии едва выбили команду из турнира.

Швейцарцы действительно мало что создали на контратаках, однако испанские защитники все равно умудрились подарить их гол. Пау и Ляпорт выдали клоунаду на двоих и подарили мяч Фройлеру. Ремо нашел пасом Шакири – 1:1!

Швейцария пережила грандиозный обстрел, но проиграла лотерею – ключевым стало удаление

Матч перешел в овертайм. Там Швейцарии пришлось играть в меньшинстве – арбитр удалил Фройлера за подкат против Мораты. Еще и Шакири сняли с игры, чтобы закрыть центр поля. После этого Испания уже по-настоящему доминировала. Опасными были стандарты "Фурии", постоянно возникали моменты. 0:17 по ударам в дополнительное время! Это было мощно, но испанцы показали футбол только в большинстве.

Ольмо трижды не забил из выгодных позиций, Альба выстрелил под перекладину, Оярсабаль дважды подкручивал в дальний угол, Морено в упор бил по воротам, Бускетс головой подрезал подачу с углового... А Зоммер стоял стеной (10 сэйвов) – мяч чудом не залетал в ворота. Удар Льоренте заблокировали уже защитники. Как Швейцария это пережила – уму непостижимо.

А дальше серия пенальти, в которой Швейцария не реализовала три удара подряд: Шер, Аканджи и Варгас пробили ужасно. Дежавю с ЧМ-2006 и "лотереи" против Украины, когда Кабаньяс, Барнетта и Штреллер не переиграли Шовковского. Испания была точнее и вышла в полуфинал Евро-2020, где сыграет с победителем пары Италия – Бельгия.