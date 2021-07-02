"Іспанія намагалась виграти, але перемогла по пенальті. Пишаюся нашою командою, нашими гравцями.

Швейцарія – Іспанія – 1:1 (пенальті – 1:3) – відео голів і огляд матчу

Вилучення сильно вплинуло на нашу гру. Я не бачив інцидент з вилученням, але, думаю, це занадто суворо. В Англії це був би фол, але не червона картка.

Але всі наші футболісти – герої цього вечора. Якби ми пройшли у півфінал – це було б заслужено. Я не можу скаржитися, просто знімаю капелюха перед гравцями. У мене змішані почуття. Ми показали все, на що ми здатні. Йдемо з гордо піднятою головою, гравці можуть собою пишатися. Але з іншого боку ми були майже у півфіналі, таке не часто відбувається. Але у мене швидше позитивні емоції.

Перед пенальті я сказав гравцям, що вони всі герої. Що вони багато чого досягли. Потрібно просто боротися до останніх сил, щоб пройти далі. Але до кінця у нас не було достатньої енергії, пенальті – завжди лотерея. Цього разу ми програли", – цитує Петковіча офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Швейцарія, граючи половину другого тайму у меншості, поступилась Іспанії лише у серії післяматчевих пенальті.

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