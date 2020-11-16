УАФ подтвердила положительные результаты тестов на коронавирус у сборников Евгения Макаренко, Дмитрия Ризныка и Эдуарда Соболя.

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Еще вчера, 15 ноября, все результаты тестирования были отрицательными, но утром поступили дополнительные данные от лаборатории, которая имеет статус официальной для соревнований УЕФА. Тесты трех вышеупомянутых игроков вчера имели так называемый статус условно отрицательных. Но после дополнительного исследования медики обнаружили, что образцы содержат COVID-19, информирует официальный сайт УАФ.

Сейчас игроки изолированы от команды в своих номерах в отеле. "Сине-желтые" ожидают решения местных властей о возможности проведения заключительного матча Лиги наций со Швейцарией. К слову, он состоится завтра, 17 ноября, начало в 21:45.

Перед последним туром команда Шевченко опережает оппонента на 3 очка. Ничья или победа гарантируют сборной Украины место в лиге А, тогда как поражение может отправить в дивизион B – придется учитывать личные встречи или даже разницу голов.

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