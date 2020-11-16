Организаторы поединка Швейцария – Украина несколько раз меняли условия для проведения вечерней тренировки для подопечных Шевченко, объясняя это мерами безопасности из-за вспышки коронавируса у "сине-желтых", сообщает сайт УАФ.

Швейцария – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Украинские игроки были вынуждены ехать на занятие уже в тренировочной форме, а ПЦР тестирование проводилось еще в стенах отеля, чтобы не задействовать раздевалки стадиона.

Довызванные игроки, среди которых Сергей Булеца, Александр Назаренко и Георгий Судаков, прибыли в расположение национальной команды уже после тренировки.

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