Організатори поєдинку Швейцарія – Україна кілька разів змінювали умови щодо проведення вечірнього тренування для підопічних Шевченка, пояснюючи це заходами безпеки через спалах коронавірусу у "синьо-жовтих", повідомляє сайт УАФ.

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Українські гравці були змушені їхати на заняття вже у тренувальній формі, а ПЛР тестування проводилось ще у стінах готелю, щоб не задіювати роздягальні стадіону.

Довикликані гравці, серед яких Сергій Булеца, Олександр Назаренко та Георгій Судаков, прибули до розташування національної команди вже після тренування.

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