Швейцария – Украина: Матвиенко лаконично отреагировал на скандальное решение УЕФА
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко хотел бы решить судьбу матча Лиги наций на футбольном поле.
"Я думаю, что все должно быть по спортивному принципу. Только игра. А не то, что решается в кабинетах. Это несправедливо", – сказал Матвиенко для ТК Футбол.
Малиновский – о техническом поражении: Это не ошибка Украины – мы должны были решать на поле, а не в кабинетах УЕФА
Напомним, 25 ноября УЕФА засчитал Украине техническое поражение в поединке Лиги наций со Швейцарией. Матч не состоялся из-за того, что врач кантона Люцерн запретил проведение игры и отправил "сине-желтых" на карантин из-за наличия положительных тестов на коронавирус. УЕФА предложил Украине привезти другую команду, но УАФ заявила об отсутствии такой возможности.
УАФ уже заявила, что будет обжаловать решение УЕФА в Лозанне.
"Хай тішаться сц*куни!": Лізі націй – бойкот, Швейцарії та УЄФА – ганьба, або Істерика після 0:3 для збірної України