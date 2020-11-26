"Я думаю, что все должно быть по спортивному принципу. Только игра. А не то, что решается в кабинетах. Это несправедливо", – сказал Матвиенко для ТК Футбол.

Малиновский – о техническом поражении: Это не ошибка Украины – мы должны были решать на поле, а не в кабинетах УЕФА

Напомним, 25 ноября УЕФА засчитал Украине техническое поражение в поединке Лиги наций со Швейцарией. Матч не состоялся из-за того, что врач кантона Люцерн запретил проведение игры и отправил "сине-желтых" на карантин из-за наличия положительных тестов на коронавирус. УЕФА предложил Украине привезти другую команду, но УАФ заявила об отсутствии такой возможности.

УАФ уже заявила, что будет обжаловать решение УЕФА в Лозанне.

"Хай тішаться сц*куни!": Лізі націй – бойкот, Швейцарії та УЄФА – ганьба, або Істерика після 0:3 для збірної України