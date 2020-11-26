Швейцарія – Україна: Матвієнко лаконічно відреагував на скандальне рішення УЄФА
Захисник збірної України Микола Матвієнко хотів би вирішити долю матчу Ліги націй на футбольному полі.
"Я думаю, що все повинно бути за спортивним принципом. Тільки гра. А не те, що вирішується в кабінетах. Це несправедливо", – сказав Матвієнко для ТК Футбол.
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Нагадаємо, 25 листопада УЄФА зарахував Україні технічну поразку у поєдинку Ліги націй зі Швейцарією. Матч не відбувся через те, що лікар кантону Люцерн заборонив проведення гри та відправив "синьо-жовтих" на карантин через наявність позитивних тестів на коронавірус. УЄФА запропонував Україні привезти іншу команду, але УАФ заявила про відсутність такої можливості.
УАФ вже підтвердила, що буде оскаржувати рішення УЄФА у Лозанні.
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