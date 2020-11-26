"Я думаю, що все повинно бути за спортивним принципом. Тільки гра. А не те, що вирішується в кабінетах. Це несправедливо", – сказав Матвієнко для ТК Футбол.

Маліновський – про технічну поразку: Це не помилка України – ми повинні були вирішувати на полі, а не в кабінетах УЄФА

Нагадаємо, 25 листопада УЄФА зарахував Україні технічну поразку у поєдинку Ліги націй зі Швейцарією. Матч не відбувся через те, що лікар кантону Люцерн заборонив проведення гри та відправив "синьо-жовтих" на карантин через наявність позитивних тестів на коронавірус. УЄФА запропонував Україні привезти іншу команду, але УАФ заявила про відсутність такої можливості.

УАФ вже підтвердила, що буде оскаржувати рішення УЄФА у Лозанні.

"Хай тішаться сц*куни!": Лізі націй – бойкот, Швейцарії та УЄФА – ганьба, або Істерика після 0:3 для збірної України