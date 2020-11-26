"Это не ошибка Украины. Как сказал Шевченко, в этом случае никто не заслуживал техническое поражение, ни Украина, ни Швейцария. Мы должны были решать на поле, а не в кабинетах УЕФА в Швейцарии. Обидно, когда все так происходит.

Шевченко: Я не буду комментировать решение УЕФА

Мы дважды выиграли, во Львове Швейцарию победили. Конечно, и проигрывали тоже. Очень обидно, когда так происходит после двух побед, в последнем туре. Надеюсь, УАФ приложит все усилия, чтобы мы могли сыграть этот матч. За это люди любят футбол – за соперничество, все должно решаться на поле", – заявил Малиновский в комментарии Футбол NEWS.

Заметим, УАФ уже заявила, что будет обжаловать решение УЕФА в Лозанне. Сам вердикт означает, что сборная Украины вылетает из высшего дивизиона Лиги наций (А), заняв последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией. В следующем сезоне "сине-желтые" будут выступать в дивизионе В.

"Хай тішаться сц*куни!": Лізі націй – бойкот, Швейцарії та УЄФА – ганьба, або Істерика після 0:3 для збірної України