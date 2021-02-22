"Коронавирус вводит нашу жизнь в совершенно другие реалии. Мы живем в очень уникальное время и наша задача – сохранить футбол.

Швейцария – Украина: Шевченко в последний момент не внесли в перечень участников слушания по техническому поражению

Андрей Николаевич Шевченко прилетел, чтобы поддержать нашу позицию в этом вопросе. Он был все время на связи. Я держал его в курсе событий, он очень переживает. Он считает, что будет справедливым сыграть матч.

Жеребьевка – это наиболее справедливое решение для всех сторон. Но мы сейчас о ней не думаем, ведь считаем, что есть даты для проведения такого матча. Мы четко хотим выяснить сильнейшего на футбольном поле ", – цитирует Павелко сайт ТК Футбол.

К слову, слушание CAS по несыгранном поединке Швейцария – Украина состоялось 16 февраля. Решение будет известно ориентировочно через три недели согласно действующим процедурным правилам.

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