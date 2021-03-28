Сборные Швейцарии и Литвы не смогли вовремя начать поединок квалификации на ЧМ-2022.

Стартовый свисток на стадионе Кибун Парк в Санкт-Галлене раздался на 20 минут позже, чем планировалось. Ворота оказались не готовы. Пришлось ждать, пока их починят.

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Как оказалось, эта пауза сыграла на руку хозяевам. Практически сразу после начала матча Швейцария забила – отличился Шакири.

Интересно, что всего два дня назад подобное случилось в матче украинской Первой лиги. Житомирское Полесье наконец-то вернулось на родной стадион, но сетка на воротах тоже не дала сделать праздник идеальным.

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