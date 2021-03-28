Збірні Швейцарії та Литви не змогли вчасно розпочати поєдинок кваліфікації на ЧС-2022.

Стартовий свисток на стадіоні Кібун Парк в Санкт-Галлені пролунав на 20 хвилин пізніше, ніж планувалося. Одні ворота виявилися не готовими. Довелося чекати, поки їх полагодять.

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Як виявилося, ця пауза зіграла на руку господарям. Практично відразу після початку матчу Швейцарія забила – відзначився Джердан Шакірі.

Цікаво, що лише два дні подібне трапилося у матчі української Першої ліги. Житомирське Полісся нарешті повернулося на рідний стадіон, але сітка на воротах теж не дала зробити свято ідеальним.

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