"Матч будет сложным. Глядя на то, как атакует и защищается наш соперник, я предвижу очень непростую встречу. В Лиге наций мы полностью их превзошли, и хотя счет 1:0 этого не отражает. Считаю, мы сыграли хорошо в обоих матчах.

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Наша оборона – одна из лучших на турнире. Посмотрите на статистику. Были индивидуальные ошибки, но в целом настроение отличное. То, как мы защищались в последние 10 минут, вызывает исключительно приятные эмоции. Вот что у нас в концовке не удавалось – грамотно распоряжаться мячом. И именно над этим я сейчас и работаю.

У Швейцарии тренер, который провел с командой более 70 матчей. Это специалист высокого уровня. Сборную Швейцарии невероятно сложно одолеть, для нас это будет серьезный тест.

У нас фантастические специалисты по физподготовке, и мы располагаем всеобъемлющими GPS-данными по всем игрокам. Я полностью доволен всеми 24 игроками – физическое состояние очень важно и для психологического состояния. Команда находится в хорошей физической форме. Все дается легче, когда команда окрыленная и чувствует себя сильной.

Я еще не определился с составом, не знаю, буду ли я что-то менять. Когда я говорю, что в стартовом составе может оказаться любой, я имею в виду именно это. Я все решу завтра, времени еще полно", – цитирует Энрике сайт УЕФА.

Напомним, победитель пары Швейцария – Испания в полуфинале Евро-2020 встретится с триумфатором поединка Бельгия – Италия.

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