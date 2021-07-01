"Матч буде складним. Дивлячись на те, як атакує і захищається наш суперник, я передбачаю дуже непросту зустріч. У Лізі націй ми повністю їх перевершили, і хоча рахунок 1:0 цього не відображає. Вважаю, ми зіграли добре в обох матчах.

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Наша оборона – одна з найкращих на турнірі. Подивіться на статистику. Були індивідуальні помилки, але в цілому настрій чудовий. Те, як ми захищалися в останні 10 хвилин, викликає виключно приємні емоції. Ось що у нас в кінцівці не вдавалось – грамотно розпоряджатися м'ячем. І саме над цим я зараз і працюю.

У Швейцарії тренер, який провів з командою понад 70 матчів. Це фахівець найвищого рівня. Збірну Швейцарії неймовірно складно здолати, для нас це буде серйозний тест.

У нас фантастичні фахівці з фізпідготовки, і ми маємо в своєму розпорядженні всеосяжними GPS-даними по всім гравцям. Я повністю задоволений усіма 24 гравцями – фізичний стан дуже важливий і для психологічного стану. Команда перебуває у хорошій фізичній формі. Все дається легше, коли команда окрилена і відчуває себе сильною.

Я ще не визначився зі складом, не знаю, чи буду я щось міняти. Коли я говорю, що в стартовому складі може виявитися будь-хто, я маю на увазі саме це. Я все вирішу завтра, часу ще повно", – цитує Енріке сайт УЄФА.

Нагадаємо, переможець пари Швейцарія – Іспанія у півфіналі Євро-2020 зустрінеться із тріумфатором поєдинку Бельгія – Італія.

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